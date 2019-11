Vi et mindre sukker enn nokosinne, men framleis for mykje salt og feitt

innenriks

På ti år har sukkerforbruket gått ned med 27 prosent. Nedgangen heldt også fram i 2018, viser Helsedirektoratets årlege rapport om utvikling i norsk kosthald. Rapporten vart lagt fram tysdag.

-No har pila for sukker peika nedover over så lang tid at vi trygt kan glede oss over stor nedgang i sukkerforbruket, seier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse.

– Enno er vi ikkje heilt nede på tilrådinga, men vi har faktisk allereie nådd målet for sukkerreduksjon i Handlingsplanen for betre kosthald for 2021, seier ho.

24 kilo i året

Sidan år 2000 har forbruk i snitt gått ned frå 43 til 24 kilo sukker i året.

Ein del av sukkeret får vi gjennom brus og andre leskedrikker som fruktjuice og energidrikker. Sukkerhaldig brus bidrog i gjennomsnitt med 5 kilo sukker per person i fjor, viser rapporten. Samtidig som vi drikk mindre brus enn før, stig forbruket av energidrikker.

Forbruk av salt og metta feitt er framleis for høgt, åtvarar helsestyresmaktene. Dei største kjeldene til feitt er mjølk og meieriprodukt, kjøtt, margarin og anna etefeitt. Dei siste åra har vi fått i oss mindre mjølk og smør, men har i staden fått i oss meir ost og fløyte.

Dobbelt så mykje salt som tilrådd

Sjølv om styresmaktene gjennom ei årrekke har arbeidd med å få ned saltforbruket til nordmenn, ligg det framleis om lag dobbelt så høgt som tilrådd.

I snitt får menn i seg omtrent 10 gram per dag, medan inntaket ligg noko lågare for kvinner. Det er rett nok vanskeleg å måle presist sidan svært mange matvarer inneheld salt, og saltinnhaldet kan variere mykje mellom ulike varemerke.

– Det er i tillegg vanskeleg å måle kva forbrukarane sjølv tilset maten, heiter det i rapporten.

Mindre kjøtt

Forbruket av kjøtt har auka betydeleg over tid, særleg fram til 2008. Både forbruket av kjøtt totalt og av raudt kjøtt har gått noko ned i 2017 og 2018. Forbruket av kvitt kjøtt har òg gått ned i 2018.

-Vi er glade for å sjå at kjøttforbruket har stagnert og gått noko ned etter fleire tiår med massiv auke. Det er ei god utvikling. Likevel ser vi ikkje at kjøttet blir bytt ut med fisk, slik vi ønsker. Pilene for fisk har peika nedover i fleire år. Sjølv om tala i år viser at nedgangen er mindre enn for året før, har vi ei stor oppgåve føre oss med å snu utviklinga på fisk, seier Granlund.

Grønsaker, frukt og bær er òg svakt på veg nedover.

– Målet i handlingsplanen er ein auke i inntaket av grove kornprodukt, frukt og grønsaker, og dessutan fisk og sjømat med 20 prosent innan 2021. Vi ser at vi framleis må ha trykk på desse områda for å nå målet, seier Granlund.

