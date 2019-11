Valdtektsmelding mot Julio Kopseng lagt bort

innenriks

Det opplyser politiet til Dagbladet.

– Ei av sakene er lagt bort på bevisstillinga, medan ei enno ikkje er avgjort, seier Ann Kristin Grosberghaugen, leiar for seksjonen til Oslo-politiet for etterforsking av seksualbrotsverk.

Julio Kopseng sonar ein dom på 21 års forvaring for overgrep mot 19 kvinner. Førre veke vart han dømd i Borgarting lagmannsrett for å ha valdtatt ytterlegare to kvinner, men fordi han allereie sonar den strengaste straffa i lova, vart det ikkje målt ut straff i den siste dommen.

Etter lagmannsrettsdommen har politiet mottatt meldingar frå ytterlegare to kvinner, og det er ein av desse som no er lagt bort.

Dei siste valdtektsmeldingane skal dreie seg om forhold frå før Kopseng vart fengsla i 2013. Han har heile tida nekta for å ha valdteke nokon og meiner han er utsett for eit komplott.

