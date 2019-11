Sakna bil i Jølstravatnet blir snart hevd

innenriks

Arbeidet med å heve det som politiet trur er bilen, starta førre veke, men har tatt lengre tid enn først forventa. Sjølve funnstaden har vore merkja av sidan august, men verken undervasskamera eller sonar har klart å lokalisere bilen.

Ved hjelp av metalldetektor vart det måndag funne ein rundt to meter brei metallgjenstand som ligg gravlagd under botnmassane. Politiet reknar med at dette er bilen som vart tatt av raset i august, og no byrjar arbeidet med å grave han fram.

Kan ikkje sjå sjølve bilen

– Vi har no markert funnstaden og vil gjennom dagen starte arbeidet med å fjerne ein del masse rundt metallgjenstanden for å finne ut kva det er. Vi kan førebels ikkje seie med sikkerheit kva vi har funne, seier innsatsleiar Torbjørn Thue i Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Han håper at dei raskt kan få stadfesta eller avkrefta at det er den sakna bilen som no er lokalisert.

– Det at gjenstanden ligg under massane, kan tyde på at massane er ustabile. Vi trur han kan ha sokke ned under botnen. Selskapet som har fått oppdraget, vil vurdere om dei skal feste noko i gjenstanden slik at han ikkje søkk meir når dei byrje å fjerne massane rundt, seier Thue.

Kan ta fleire dagar

Det er venta at sikta òg vil forsvinne når arbeidet med å fjerne massane startar. Ein kompressor som er festa til eit fjernstyrt ROV kan suge vekk jordmassar rundt gjenstanden. Dette kan ta fleire dagar. Målet er å kunne få vekk nok jordmassar slik at ein kan feste løfteutstyr og heve gjenstanden.

Ein mann i 50-åra er antatt omkomme etter å ha vorte tatt raset på sørsida av Jølstravatnet tysdag 30. juli. Ni dagar seinare, 8. august, vart metallgjenstanden som ein reknar med er bilen, funne av politiet.

(©NPK)