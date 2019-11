Regjeringa vil greie ut forbod mot homoterapi

innenriks

Nyheita kjem i ei pressemelding frå Høgres stortingsgruppe fredag.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) skriv i eit brev til Stortinget at ho vil setje i gang «ei utgreiing om korleis praksis som har til formål å endre den seksuelle orienteringa til personar eller kjønnsidentitet steller seg til nasjonal lovgiving og menneskerettar, medrekna diskrimineringsvern og trusfridom».

– Eg og Høgres stortingsgruppe er svært glade for at vi no greier ut eit forbod mot ein praksis som skadar og traumatiserer menneske i ein allereie vanskeleg situasjon, seier Kristin Ørmen Johnsen, komitéleiar for familie- og kulturkomiteen for Høgre på Stortinget.

KrF-leiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har tidlegare uttalt at han ikkje ser behovet for ei slik utgreiing.

