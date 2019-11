Radioresepsjonen-innslag opp i Kringkastingsrådet

innenriks

Torsdag morgon samlar klageorganet i NRK, Kringkastingsrådet, til møte. Det er komme 213 førespurnader til rådet i denne perioden.

Omtrent halvparten av desse er klager på det såkalla «Flauhetsbarometeret» til Radioresepsjonen. Innslaget vekte kraftige reaksjonar då det gjekk på lufta, og vart til slutt fjerna frå plattformene til NRK. Fjerninga kom på initiativ frå programleiarane sjølve.

Dei fleste klagarane meiner at innslaget var rasistisk. Klagarane karakteriserer mellom anna innslaget som «kvalmt og respektlaust», «sjikane» og omtaler ytringane som «svært skadelege».

Rådet har òg fått 17 innspel med støtte til programleiar Tore Sagen og resten av Radioresepsjonen.

Dei to andre sakene handlar om bruken av ordet «dverg» i TV-serien Exit, og eit avpublisert lesarinnlegg der ein psykolog skulda Anita Krohn Traaseth for omsorgssvikt. NRK fjerna kronikken etter omtrent ein time, fordi den vart «for spissa» og for personretta. Det sa redaktør for NRK Ytring, Kyrre Nakkim, til Dagbladet.

