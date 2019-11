Nav-skandalen: Hauglie informerte ikkje Stortinget om viktig EU-dom frå 2017

innenriks

Dommen er sentral i Navs snuoperasjon om retten til å ta med seg trygd til EØS-land, ifølgje Aftenposten. Likevel nemnde ikkje arbeidsminister Anniken Hauglie (H) dommen då ho gjorde greie for om Nav-skandalen for Stortinget 5. november.

To departement og Regjeringsadvokaten fekk tilsendt den viktige dommen i EU-domstolen som inneber at Noreg ikkje kan stille krav om at nordmenn må opphalde seg i Noreg for å få sjukepengar eller arbeidsavklaringspengar, skriv Aftenposten.

– Eg forventar at ein statsråd som gjer greie for Stortinget, kjem med all relevant informasjon og legg alle kort på bordet, seier Eva Kristin Hansen (Ap) som er saksordførar for Stortingets undersøkingar av Nav-saka.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt at det skal haldast ei open høyring om saka. Regjeringa har òg sett i gang ei uavhengig gransking.

– Svekker Hauglie

SVs Freddy André Øvstegård (SV) seier til VG at saka svekker Hauglie og regjeringsstillinga.

– Det er gode grunnar til å stille spørsmål om kvifor ikkje departementet varsla Nav då dei fekk avgjerda frå EU-domstolen i 2017, og kvifor ikkje Stortinget har fått vite om ho, seier han.

Saka Aftenposten omtaler, kom opp for EU-domstolen i 2015 og gjeld ei britisk kvinne, men den norske regjeringa valde å engasjere seg ved å skrive eit innlegg til domstolen om Noregs syn. Kvinna mista sine trygdeytingar etter at ho flytta til Spania på byrjinga av 2000-talet.

Den britiske staten tapte saka i EU-domstolen, og Noreg fekk ikkje gjennomslag for sitt syn. Som partssiger i søksmålet vart Regjeringsadvokaten orientert om utfallet, det same vart Arbeids- og sosialdepartementet og Utanriksdepartementet.

– Anna tema

Noregs innlegg til EU-domstolen rører ikkje spørsmåla som blir diskuterte i Nav-skandalen, ifølgje Ketil Bøe Moen, som er del av Regjeringsadvokatens leiargruppe. Aftenposten har ikkje fått innsyn i Noregs innlegg.

Dommen er del av grunnlaget for vurderinga Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) gjorde i oktober i år som seier at det ikkje lenger kan stillast krav til nærvær i Noreg.

Etter at dommen kom 1. februar 2017 heldt likevel Noreg fram med å handheve si tolking av regelverket. Etter den tida har 22 menneske vorte dømde til fengsel med bakgrunn i den galne lovtolkinga, ifølgje Aftenposten.

(©NPK)