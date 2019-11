Mellom 30 og 40 nyfødde blir omplasserte av barnevernet årleg

innenriks

Berre ved eitt tilfelle dei siste tre åra vart barnevernsvedtaket om akuttplassering av eit nyfødt barn stansa av fylkesnemnda, skriv Aftenposten. 78 foreldre klaga i ettertid vedtaket inn, men barnevernet har fått medhald i 72 av sakene. Så langt i år er 29 nyfødde akuttplasserte.

Det er for tida 30 norske saker til behandling i den Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Fleire av dei er dreier seg om klagar på omplassering av barn like etter fødsel. Dom i ei sakene er venta å falle tysdag, skriv avisa.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opplyser til Aftenposten at det ikkje finst offisiell statistikk som presiserer årsak til akuttplasseringar av nyfødde, ut over at det er fare for liv og helse på kort sikt viss barnet blir verande hos biologiske foreldre.

Jussprofessor Elisabeth Gording Stang ved Oslomet seier det er grunn til å spørje om den rettslege kontrollen i fylkesnemnda er god nok. Ho viser til at dei sakene der barnevernet går til akuttplassering, går rett gjennom systemet. Professoren deler bekymringa til fleire advokatar om i kva grad fylkesnemnder og domstolar får god nok informasjon og om vedtaket blir vurdert opp mot menneskerettane.

– Vi må sikre oss at det er «dei riktige» barna som det blir gjort akuttvedtak for, seier Stang til Aftenposten.

