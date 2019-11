Jensen om kvitvasking: – Tilliten til det norske finanssystemet er avgjerande

innenriks

Finansministeren innleidde tysdag under Finans Norges Kvitvaskingskonferanse på Gardermoen.

– Noreg har ein liten, open økonomi, og vi er eit rikt land. Å ta del i den internasjonale økonomien gir store moglegheiter. Det medfører samtidig eit stort ansvar. Vi må vere dette ansvaret bevisst, seier Jensen.

Kvitvaskingskonferansen går av stabelen berre ei veke etter lekkasjar som har trekt Noregs største bank, DNB, inn i det som blir omtalt som den største moglege kvitvaskingssaka som nokosinne har involvert ein norsk bank.

Tysdag førre veke vart det kjent at Samherji, som er Islands største fiskeriselskap, har brukt kontoar i DNB til å sluse minst 640 millionar kroner til eit skalselskap på skatteparadiset Marshalløyane. Delar av pengane blir mistenkte for å ha vorte brukt til mutingar av namibiske ministrar og tenestemenn i byte mot fiskekvotar.

– DNB må legge alle kort på bordet

Jensen kom ikkje direkte inn på saka i talen sin, men var tydeleg på at tilliten til det norske finanssystemet er avgjerande for moglegheitene til landet internasjonalt.

– Sviktar tilliten éin stad, kan det raskt få negative konsekvensar for mange. Vi må ikkje undervurdere faren for smitteverknader og kjedereaksjonar, understreka Jensen.

– Vi må for all del ikkje hamne i ein situasjon der transaksjonar frå Noreg møtest med mistanke, sa ho.

Til DN seier Jensen etter talen at ho forventar at DNB legg alle kort på bordet.

– Eg meiner at alle sånne saker er alvorlege og skal etterforskast med det største alvoret, seier ho.

DNB ønsker ikkje å kommentere saka overfor NTB tysdag.

Kan true finansiell stabilitet

Jensen påpeika i talen at ho som finansminister har eit overordna ansvar for arbeidet til styresmaktene for finansiell stabilitet i Noreg.

– Dersom finanssystemet blir misbrukt av kriminelle og terroristar, kan det oppstå alvorlege forstyrringar som kan true den finansielle stabiliteten. Dette er forhold både det internasjonale pengefondet, IMF, og andre aktørar har retta merksemda mot den seinare tida.

Ho understreka det viktige ansvaret privat sektor har for å forhindre lovbrot.

– Innsatsen deira er fundamentet for systemet som er bygd opp rundt rapporteringsplikta og dei finansielle etterretningseiningane. Utan solid oppfølging i privat sektor blir vi svekt alle saman, seier Jensen.

Åtvarar mot overrapportering til Økokrim

Finansministeren peika samtidig på dilemmaa ved auka kontroll, og åtvara mot at pendelen svingar for langt den andre vegen.

– Vi må passe på at det ikkje blir ein fryktkultur, der regelverket blir brukt strengare enn det skal. Det kan òg gi uheldige utslag, sa Jensen.

Ho peika mellom anna på faren for at det blir stilt for strenge krav til legitimasjonsdokument når kundar skal identifisere seg, slik at folks tilgang på grunnleggande finansielle tenester blir utfordra.

Ho åtvara òg mot overrapportering til Økokrim for å vise at ein tar arbeidet på alvor, slik at dei blir «nedlest i rapportar av dårleg kvalitet».

– Regelverket må heller ikkje i unødvendig grad hemme legitim verksemd. Ein risikobasert tilnærming krev i utgangspunktet at risiko blir handtert, ikkje eliminert, seier Jensen.

