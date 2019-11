Gartnerhallen tapte erstatningssak mot KPMG

innenriks

Eit fleirtal av dommarane i Oslo tingrett meiner at KPMG ikkje kan lastast for milliontapet som Gartnerhallen vart påført i samband med eit større underslag.

KPMG vart dermed frifunne, medan Gartnerhallen må betale 4,3 millionar kroner i sakskostnader til motparten sin, heiter det i dommen som kom tysdag.

Gartnerhallen er svært skuffa over dommen. Dei gjekk til sak mot KPMG etter at det vart avdekt at to personar, ein bonde og ein tidlegare rekneskapssjef i Gartnerhallen, hadde underslått drygt 49 millionar kroner over ein tiårsperiode. Begge er dømde til lange fengselsstraffer. Underslaget vart oppdaga i 2017.

– Vi meiner KPMG tidleg skulle ha avdekt underslaget, og at KPMG har opptredd aktlaust og er erstatningsansvarlege, seier administrerande direktør Elisabeth Morthen i ei pressemelding.

Ho registrerer at dommen ikkje er samrøystes, og seier at det no er opp til styret i Gartnerhallen å vurdere i kva grad saka skal ankast.

Gartnerhallen har allereie fått inn 15 millionar kroner frå konkursbuet til den dømde bonden, og krev derfor restbeløpet, 35 millionar, i erstatning frå KPMG.

KPMG har nekta for at dei har handla i strid med god revisjonsskikk og meiner at det er styret i Gartnerhallen som er ansvarlege, sidan det er styret som har ansvar for internkontroll og ikkje revisor.

