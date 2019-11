Frode Berg: Eg vart pressa av E-tenesta

innenriks

Tysdag kveld møtte han pressa for første gong etter at han vart lauslaten etter nesten to år i russisk fengsel.

I alt skal Berg ha overlevert fem konvoluttar til kontaktar i Russland.

På spørsmål om kvifor han først valde å seie ja til slike oppdrag, svarte Berg:

– E-tenesta i Sør-Varanger er overalt. Det er ein del av arbeidsmiljøet mitt. Når det vart framstilt på den måten som det vart gjort til meg, såg eg på dette som uproblematisk.

Men etter kvart byrja han å fatte mistanke til at ikkje alt var som det skulle.

– Då vart eg pressa til å utføre eit nytt oppdrag, seier Berg.