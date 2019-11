Frode Berg: Eg er dømd for spionasje, men er ingen spion

innenriks

Den pensjonerte grensevakta (64) møtte tysdag pressa for første gong sidan han vart arrestert og fengsla i Moskva for snart to år sidan. I april vart han dømd til 14 år i fengsel for spionasje.

Frode Berg seier han er æra over all støtta han har fått i fengselet i Russland og innleidde pressekonferansen med å takke alle som har jobba for han.

Berg vart benåda før helga og overlevert til den norske ambassaden i Litauen fredag, som ein del av ein spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen. Laurdag kveld kom han heim til Noreg.

– Eg er dømd for spionasje, men eg er ingen spion, sa Frode Berg under pressekonferansen.

Han trekte fram at han nekta straffskuld i rettssaka i Moskva.

Berg fortalde at han føler seg lurt av dei norske representantane for etterretningstenesta.

– Det er lett å vere etterpåklok, men eg føler meg ført bak lyset av e-tenesta, sa Berg.

Han kjente på ei kjensle av å vere fortapt då han sat fengsla i Moskva.

– Når ein sit på ei celle på 9,5 kvadratmeter, delt med ein annan person, så får ein ganske god tid til å tenkje.