Dommen mot Mazyar Keshvari blir anka

innenriks

– Påtalemakta meiner at tingretten har utmålt ei for mild straff. Tingretten har etter oppfatninga til påtalemakta i skjerpande retning lagt for lita vekt på at det grove bedrageriet er gjort i samband med vervet som stortingsrepresentant, heiter det i ei pressemelding frå Oslo statsadvokatembete.

Den tidlegare Framstegsparti-politikaren vart i Nedre Romerike tingrett dømt til sju månader fengsel utan vilkår for å ha lurt Stortingsadministrasjonen til urettmessig å utbetale han 450.000 kroner i reiserefusjon.

Påstanden til påtalemakta var eitt og eit halvt år fengsel utan vilkår.