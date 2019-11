Digitaliseringsministeren ber foreldre halde barna unna smarttelefonar

innenriks

Ni av ti tiåringar hadde i 2018 eigen smarttelefon, ein auke frå 2014 då 67 prosent av tiåringane i landet hadde slik telefon. Utviklinga bekymrar digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) som ser at telefonane stel av tida barn har til leik og sosial aktivitet med andre. Han ber foreldre vente med å gi barna slike telefonar.

– Barn treng ikkje smarttelefon. Når hovudgrunnen til at dei skal ha telefon er kontakt med foreldre, held det lenge med ein gammaldags mobiltelefon som kan ringe og sende meldingar, seier Astrup til Klassekampen.

Astrup er bekymra for at dei yngste brukarane er utsette for digital avhengnad og for å bli utnytta. Han viser til at dei fleste sosiale medium har ei 13-årsgrense for å opprette eigen brukar.

Leiaren i Utdanningsforbundets leiarråd, Tormod Korpås, støttar initiativet til ministeren, men åtvarar om at tendensen ikkje kan stansast av foreldre åleine. Korpås oppmodar Astrup til å be Helsedirektoratet lage retningslinjer som foreldre og skular kan bruke.

