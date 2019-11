Barnevernet får ny korreks frå EMD – Ropstad lovar å lytte

innenriks

– I det vidare arbeidet med ny barnevernslov vil eg legge særleg vekt på grundige menneskerettslege vurderingar og dommar frå EMD, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Sidan desember 2015 er heile 35 norske barnevernssaker melde inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Tysdag fall dommen i den femte av dei.

– Når EMD no har tatt såpass mange saker til behandling innan dette feltet, tar både eg, norske styresmakter og domstolane det på største alvor, seier Ropstad.

Han gjer det klart at norske styresmakter må vere opne for å ta imot korrektiv utanfrå i slike saker.

Akuttsak

Dommen på tysdag gjeld ei sak der eit foreldrepar vart fråtatt omsorga for den nyfødde dottera si i 2015.

Barnevernet greip inn i saka kort tid etter at jenta vart fødd i januar det året. Mor og barn vart først frakta til eit foreldresenter, men etter få dagar vart spedbarnet akuttplassert i beredskapsheim. Nokre månader seinare vart ho plassert i fosterheim. Inngrepet vart grunngitt med uro knytt til rusmisbruk, psykiske problem, truslar og vald.

I fjor fekk foreldreparet likevel jenta tilbake etter tre år og fleire rundar i barnevernsnemnda og retten.

Dei to har sidan stått fram i fleire medium for å fortelje om si sak.

Artikkel 8-brot

EMDs konklusjon er at sjølve omsorgsovertakinga var godt nok grunngitt, men at styresmaktene la urettmessig sterke avgrensingar på samværet foreldra hadde med jenta etter at ho vart plassert i fosterheim.

På det siste punktet blir Noreg derfor felt for brot på artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som garanterer retten til privatliv og familieliv.

Foreldra er tilkjent skadeerstatning på 10.000 euro kvar. Det svarer til i overkant av 100.000 kroner med dagens kurs. Staten må òg betale sakskostnadane.

Trur dommen får tyding

Advokaten til foreldreparet Morten Engesbak trur dommen etter kvart kan få stor tyding for rettspraksis i Noreg, både når det gjeld retten til samvær etter omsorgsovertaking, og når det gjeld plikta styresmaktene har til å arbeide aktivt for gjenforeining av familien.

– Eg er først og fremst veldig glad på vegner av klientane mine, for at familien no får den oppreisninga det inneber å få konstatert at staten har krenkt dei grunnleggande menneskerettane deira, seier advokaten.

Engesbak tar atterhald om at han ikkje har gjennomgått dommen i detalj enno.

Tredje felling

Marius Emberland, advokat ved Regjeringsadvokatens kontor, viser til at Noreg frå før er felt i to barnevernssaker i Strasbourg, men frifunne i to andre.

– I denne saka vart det delvis frifinning og delvis domfelling. Dommen viser at både EMD og norske styresmakter står overfor krevjande avvegingar i slike saker, og at sakene må avgjerast konkret, seier Emberland.

I september vart Noreg dømt i ei sak om tvangsadopsjon av ein tre år gammal gut som hadde levd i fosterheim sidan han var tre veker gammal. I denne saka kom EMD fram til at både guten og den biologiske mora sin rett til privatliv var krenkt.

Den nye barnevernslova skal etter planen leggast fram i 2021.