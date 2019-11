838 søkarar til 24 stillingar i oslopolitiet

innenriks

Det er Politiforum som har fått innsyn i søkartala på 24 stillingane som var kunngjorde i eining aust og i eining sentrum.

Søkartalet svarer til to heile studentkull frå Politihøgskolen, om det planlagde kuttet til regjeringa i søkartal blir gjennomførte. Regjeringa har planlagt å kutte omtrent 150 studieplassar ved Politihøgskolen.

– Det reflekterer jo håpløysa som rår blant studentane, og at det er ekstrem kamp om jobbane. Kanskje spesielt innanfor orden. Eg tør påstå at veldig mange som går ut av Politihøgskolen har ein draum om å jobbe i orden, seier Lisa Figenschou, som er leiar for studentlaget til Politiets Fellesforbund til Politiforum.

Ho er tydeleg på årsaka til dei høge søkartala.

– Dette er eit resultat av at det ikkje blir sett av nok pengar til nytilsettingar i distrikta. Då får ein situasjonar der ein får så mange søkarar, seier ho.

