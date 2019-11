Ungdomsskule evakuert i Østfold

innenriks

Mellom 130 og 200 elevar blir sjekka av helsepersonell og lege, opplyser Aust politidistrikt på Twitter.

Symptoma gjer at politiet mistenker at elevar og tilsette er utsette for peparspray eller CS-gass.

Til saman er 387 elevar evakuerte til Eidsberghallen måndag formiddag. Der er òg dei tilsette ved skulen.

– Nødetatar til staden etter melding om ubehageleg lukt og sviding i auge. Det er snakk om mindre pustevanskar på elevar og tilsette, melde politiet.

Plagene omfattar òg kvalme og hovudverk, opplyser Eidsberg kommune. Både politi, ambulanse og brannvesen vart tilkalla.

(©NPK)