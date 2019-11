Togreisande på Austlandet meir misnøgde enn før

innenriks

Resultatet er som venta, seier konserndirektør Arne Fosen i togavdelinga til Vy i ei pressemelding.

– Kor fornøgde kundane er, heng tett saman med kor punktlege toga er. Med store arbeid og etterfølgjande driftsproblem på spor og signalanlegg i sommar og tidleg haust, venta vi eit svakt resultat. Etter at kundetilfredsheita til Vy våren 2019 viste god utvikling trass i namnebytet, viser talet i haust ein nedgang, fortel Fosen.

Det er selskapet Bane Nor som har ansvaret for spor og signalanlegg.

Nedgang

Vy måler kundetilfredsheit to gonger i året. I undersøkinga i haust blant kundane på Austlandet får selskapet ein poengsum på 62. Det er ein nedgang frå 69 i vår. Eit resultat under 60 poeng blir rekna som svakt, medan over 70 blir rekna som godt.

81 prosent av togreisene til alle Vy skjer på Austlandet. Særleg dårleg resultat får lokaltoga som går søraustover frå Oslo. Lokaltoget mellom Stabekk og Ski får berre 50 poeng, medan toga til Moss og Mysen får 55 poeng.

I andre delar av landet er kundane meir tilfredse. I vest gir undersøkinga ein skår på 76 poeng, i nord 73 poeng, i sør og på Gjøvikbanen 74 poeng. Lokaltoga i Trøndelag får mellom 68 og 77 poeng.

Dårleg informasjon

Undersøkinga viser at kundane framleis ikkje er fornøgde med informasjonen som blir gitt når det er forseinkingar, innstillingar eller buss for tog.

– Her jobbar vi kvar dag saman med Bane Nor for å forbetre informasjonen som går ut til kundane, seier Fosen.

6.900 kundar har deltatt i undersøkinga, som er gjennomført av Kantar i september.

