Staten ber DNB legge alle fakta om kvitvaskingsskandalen på bordet

– Dei forholda som er komne fram i media, er alvorlege, og det er viktig at DNB legg alle fakta på bordet, seier kommunikasjonsrådgivar Bjørnar Angell i Finansdepartementet til NTB.

Tysdag førre veke vart det kjent at Samherji, som er det største fiskeriselskapet på Island, har brukt kontoar i DNB til å sluse minst 640 millionar kroner til eit skalselskap på skatteparadiset Marshalløyane. Delar av pengane kan ha vorte brukt til mutingar av namibiske ministrar og tenestemenn i byte mot fiskekvotar.

Angell oppmodar DNB til å samarbeide med Finanstilsynet og Økokrim for å avdekkje alle relevante forhold.

– Det er Finanstilsynet og Økokrim som følgjer opp denne saka vidare, seier Angell.

Kvitvasking-tema

Statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet seier til NTB at arbeidet mot kvitvasking er eit sentralt tema for staten, som eig 34 prosent av DNB.

– Det har vore tema på fleire møte mellom departementet og DNB. DNB gir uttrykk for å ha sett inn store ressursar i arbeidet, seier han.

– Regjeringa er opptatt av at alle selskap, ikkje minst store finansielle institusjonar, jobbar aktivt med å førebyggje økonomisk kriminalitet som mellom anna korrupsjon og kvitvasking av pengar, understrekar Thue.

Informasjonsdirektør Even Westerveld seier til NTB det ikkje er noko unaturleg i dette.

– Kampen mot økonomisk kriminalitet står høgt på agendaen i DNB. Arbeidet mot kvitvasking av utbytte frå kriminell aktivitet er derfor eit heilt naturleg tema i dei faste møta med eigarane våre, seier han.

Begge departementa vart onsdag informert av DNB om saka.

– Enorme dimensjonar

Ekspertar NTB snakka med før helga, meiner saka ser ut som ein «kvitvaskingsskandale av enorme dimensjonar» og «utan sidestykke». Fleire, blant dei korrupsjonsekspert og NHH-professor Tina Søreide, meiner saka bør etterforskast av Økokrim.

Økokrim ville fredag verken stadfeste eller avkrefte at dei har sett i gang ei etterforsking.

Også styrte i DNB vil no ha alle fakta på bordet. På eit styremøte fredag gjorde DNB-administrasjonen greie for kva dei no gjer vidare i saka, opplyser styreleiar Olaug Svarva til DN.

– Vi kjem til å følgje opp denne saka tett framover, sa Svarva fredag.

Stengde i 2018

DNB stengde to av kontoane til Samherji i 2018 etter ei åtvaring frå den amerikanske banken Bank of New York Mellon.

Kva DNB gjorde etter dette, og om den antatte kvitvaskinga er blant dei 1.500 sakene som banken årleg rapporterer om til politiet, er førebels eit spørsmål utan svar.

– Vi har ikkje lov til å gi opplysningar om enkeltsaker i media, seier Westerveld til NTB.

Samtidig viser dokument frå WikiLeaks at kontoar i DNB i ein sjuårsperiode vart brukt til å overføre rundt 32 millionar kroner til eit selskap i Dubai som var eigd av styreleiaren i det statlege selskapet i Namibia som fordeler fiskekvotar.

