Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde

innenriks

– Vi har mange tilbakemeldingar om at møtet med det offentlege er veldig inkonsistent, uføreseieleg og personavhengig. Det koker ned til den enkelte saksbehandlaren, seier Olaf Thommessen, leiar for SMB Noreg, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Måndag blir lansert SMB-patruljen, som skal reise rundt og hjelpe bedrifter i møte med det offentlege, men også samle erfaringar med tilsyn, reglar og krav.

Det første besøket til patruljen skjer måndag på Egge gard i Lier, der den tidlegare Venstre-politikaren Thommessen har med seg partileiar og kulturminister Trine Skei Grande. Her vil dei få høyre korleis bedrifta, som har slått seg opp på drikkevarer baserte på eple, har opplevd å få 51 tilsyn på tre år.

– Dette er eit kjempeproblem, og det tar enormt mykje krefter, spesielt for mange gründerar og småbedrifter som ikkje har eigne HR-avdelingar og tilsette til å ta seg av det, seier Grande til NTB.

Stel tid

Thommessen fortel at eit tilsyn og oppfølginga etterpå fort kan ta fleire dagar.

– Småbedriftene er kjenslevare når det gjeld tid og produktivitet. At ein må bruke så stor del av arbeidstida si på tilsyn, har direkte innverknad på botnlinja for verksemda, seier Thommessen til NTB.

SMB ønsker òg å starte ein hjelpetelefon som kan svare på spørsmål om reglar og gi råd, og har bede om statsstøtte til dette.

– Eigentleg burde det offentlege gjort dette sjølv, meiner Thommessen.

Ifølgje ei undersøking SMB har utført, svarer 40 prosent av bedriftene som har opplevd umelde tilsyn frå det offentlege, at det har hatt direkte negative konsekvensar for drifta.

Ønsker ikkje lovbrot

Bedriftene opplever at reglane blir tolka ulikt, ikkje berre frå kommune til kommune, men også internt i kommunen, ifølgje Thommessen. Om saksbehandlaren liker eller ikkje liker bedriftseigaren, speler altfor ofte ei rolle, hevdar han.

I dag blir bedriftseigarane for ofte sett på som lovbrytarar i utgangspunktet, meiner Thommessen, som etterlyser ei haldningsendring.

– Det er rett at det både i restaurantbransjen og blant bønder finst folk som bryt reglane. Men dei fleste ønsker ikkje å bryte reglane. Det er ingen grunn til å skjere alle over ein kam, meiner han.

Sjå på problembransjane

Tradisjonelle tilsyn med besøk på arbeidsplassane vil ikkje nødvendigvis avdekke lovbrota, meiner Grande. Ho viser til døme med polske arbeidarar på byggeplassar på Oslo, som har lønn og papir i orden, men kanskje har måtta jobbe gratis i Polen for å få oppdraget i Noreg. Det krev internasjonalt samarbeid å avdekke, påpeikar ho.

Grande meiner det offentlege må jobbe meir målretta med dei bransjane det er mest problem med.

– Næringsdepartementet har sett i gang eit prosjekt om å samordne tilsyna og ha meir sektor- eller fagspesifikke tilsyn, seier Grande, som håper det vil gjere dei tilsynelatande meir effektive.

Avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg i Arbeidstilsynet medgir at dei offentlege etatane kan bli betre til å koordinere tilsyna, men viser til dei såkalla a-krimsentera som døme på at det alt skjer.

– For å få til betre samordning så føreset det at vi framover får til gode løysingar for deling av data mellom tilsynsetatar, seier han til NTB.

Han seier dei allereie prioriterer tilsyn der det er størst risiko for lovbrot.

