Selvaag Bolig varslar utbytte på 2 milliardar kroner

– Selvaag Bolig skal drive med bustadutvikling. Vi ønsker derfor å reindyrke dette og skil derfor ut tomtebanken i eit eige selskap. Vi meiner at dette òg vil gjere det enklare å setje rett verdi på selskapet, fordi verdiskapinga i den daglege drifta i større grad blir synleggjord, seier styreleiar Olav H. Selvaag i Selvaag Bolig.

Transaksjonen er på 3,4 milliardar kroner, og om lag to milliardar kroner vil bli utbetalt som eit ekstraordinært utbytte.

Kjøparen av tomteporteføljen er Urban Property, eit selskap som er eigd av Oslo Pensjonsforsikring AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Noreg AS. Urban Property skal òg ha forkjøpsrett på alle nye tomter Selvaag Bolig ønsker å utvikle, og Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene tilbake trinnvis.

– Vi vil framleis ha tilgang til dei same tomtene som før, men kjøper ut desse i takt med utvikling, seier finansdirektør Sverre Molvik i Selvaag Bolig.

Selvaag Bolig vart etablert i 1960 av bustadutbyggaren Olav Selvaag. Selskapet er notert på Oslo Børs og har ein marknadsverdi på 5,1 milliardar kroner. Ifølgje Dagens Næringsliv blir selskapet kontrollert av barna, barnebarna og oldebarna til Selvaag som sit på rundt 54 prosent av aksjane i selskapet. Det betyr at Selvaag-familien, med brørne Olav og Gunnar Frederik Selvaag i spissen, får utbetalt 1,1 milliardar kroner i ekstraordinært utbytte.

