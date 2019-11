Sanner slankar læreplanane

innenriks

– Det har vore ei svært tydeleg tilbakemelding frå elevar, lærarar og forskarar at dagens læreplanar har gapt over for mykje. Det betyr at elevane ikkje har fått tid til å gå meir i djupna i dei enkelte faga, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han drog måndag med seg eit stort presseoppbod til Smestad skule i Oslo for å presentere dei nye læreplanane for grunnskulen og vidaregåande skule.

Ifølgje Sanner er det snakk om den største endringa i norsk skule sidan innføringa av reforma Kunnskapsløftet i 2006.

Meir djupne

Dei nye læreplanane har færre kompetansemål enn i dag. Talet blir redusert frå 129 til 41 i KRLE, frå 103 til 62 i samfunnsfag og frå 161 til 95 i norsk.

Medan nokre mål er tatt ut, har andre vorte breiare, slik at kvar enkelt lærar og skule står friare til å prioritere sjølv innanfor kvart enkelt fag.

Det betyr ikkje at elevane skal lære mindre, understrekar Sanner. Men dei nye læreplanane skal gi meir tid til fordjuping.

– Eg meiner at dei læreplanane vi no har fått på plass, vil bidra til at elevane lærer meir, og at dei òg lærer faga betre.

Digitalt løft

Dagens fag og timetal blir vidareført i dei nye læreplanane. Men det blir òg innført tre tverrfaglege tema: demokrati og medborgarskap, berekraftig utvikling og folkehelse og livsmeistring.

Desse temaa skal ifølgje Sanner komme inn der det er relevant. Til dømes er demokrati og medborgarskap lagde inn i matematikk.

Digitale evner får òg ein tydelegare plass, og elevar skal drillast i kritisk tenking og kjeldekritikk.

Meir leik

Fleire av faga skal samtidig bli meir praktiske og utforskande med dei nye læreplanane. Det kan hjelpe elevar som i dag opplever dei praktiske faga som for teoritunge, meiner Sanner.

Det blir òg i større grad lagt vekt på læring gjennom leik i læreplanane for dei yngste barna.

– Det er viktig at elevane kjem raskt i gang med å lære å lese, skrive og rekne. Men elevane kan lære mykje gjennom leiken. Læring gjennom leik er ein velprøvd metode både i barnehage og i skule, seier Sanner.

Han trur endringa vil gjere overgangen frå barnehage til skule mjukare.

Kuttar sidemålskarakterar

Eit meir kontroversielt grep i dei nye læreplanane er at det blir slutt på karakter i sidemål til jul for elevar på 8. og 9. trinn i grunnskulen og på 1. og 2. trinn på vidaregåande. Halvtårsvurderinga i sidemål skal ein derimot halde på i avslutningsåra.

Noregs Mållag meiner regjeringa senkar statusen til nynorsk i norskfaget.

– Det vil vere med på å senke kompetansen i nynorsk som sidemål i samfunnet og å auke språkskiftet frå nynorsk til bokmål i vidaregåande, seier leiar Magne Aasbrenn.

Ap og SV er òg kritiske til dei nye læreplanane. Medan Ap etterlyser finansiering, meiner SV at berekraftig utvikling må få ein meir sentral plass.

Ventar reaksjonar

Kunnskapsministeren gjer det klart at han er førebudd på reaksjonar.

– Skulen har alle ei meining om, både dei som har eiga erfaring, dei som har erfaring gjennom barna sine, skuleforskarar og lærarar. Så eg forventar at det blir diskusjon, seier Sanner til NTB.

I arbeidet med dei nye læreplanane har regjeringa fått inn over 20.000 innspel og 7.000 høyringssvar. Læreplanane skal innførast frå hausten 2020.

