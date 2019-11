PST-sjef avhøyrd om våpenoppbevaring

innenriks

– Sjøvold har no gitt frå seg forklaring til Spesialeininga, seier Sjøvolds advokat, Erling O. Lyngtveit til Dagbladet.

Etterforskingsleiar Kari-Anne Hille i Spesialeininga seier til VG at det har vorte gjennomført eitt avhøyr av Sjøvold, og at dei jobbar for å innhente fleire opplysningar. Spesialeininga ønsker ikkje kommentere om det formelt er tatt ut ei sikting mot PST-sjefen.

Spesialeininga etterforskar Sjøvold for brot på reglane i straffelova for tenestefeil, og dessutan brot på våpenlova. Etterforskinga vart starta fordi politisjefen i fleire år tok vare på minst to handvåpen utan at dei var registrerte på han. Sjøvold fekk våpena frå ei enke etter at mannen hennar døydde i 2008.

