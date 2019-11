Norske elevar får ein meir praktisk skule

innenriks

Måndag la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fram dei nye læreplanane som skal takast i bruk frå og med skuleåret 2020.

I dei nye læreplanane blir dagens fag og timetal vidareførte, men det blir innført tre tverrfaglege tema: Demokrati og medborgarskap, berekraftig utvikling og folkehelse og livsmeistring. Temaa skal inngå i faga der det er naturleg.

Til dømes er berekraftig utvikling lagt inn i norskfaget, og demokrati og medborgarskap er lagt inn i matematikk.

Programmering og algoritmisk tenking

– Mange har ønskt at dei tverrfaglege temaa skal få ein større plass i skulen. Det har eg lytta til, og temaa er tatt inn i fleire fag etter høyringa, seier Sanner i ei pressemelding.

Det blir òg i større grad lagt vekt på læring gjennom leik i læreplanane for dei yngste barna, fleire fag blir meir praktiske og utforskande, og kritisk tenking og digitale evner blir ein meir sentral del av kva norske barn skal lære på skulen.

Mellom anna skal elevane lære både programmering og algoritmisk tenking.

Verdiløft

Innføringa av dei nye læreplanane skal òg gi skulen det kunnskapsministeren kallar eit verdiløft, som er ein ny overordna del av læreplanen som utdjupar verdigrunnlaget for skulen.

– Skulen har eit dobbelt samfunnsoppdrag. Han skal både danne og utdanne. Verdigrunnlaget i opplæringa, som mellom anna handlar om respekt for menneske og natur, og det å verdsetje mangfald og likeverd, kjem no tydelegare fram i dei enkelte faga, seier Sanner.

Den nye store skulereforma med namnet Fagfornyinga skal innførast hausten 2020. I arbeidet med dei nye læreplanane har Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet mottatt over 20.000 innspel og 7.000 høyringssvar.

Endringane i læreplanverket kjem etter semje om at dagens læreplanar er for omfattande, og at det er for dårleg samanheng i og mellom faga.

