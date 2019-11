Lundteigen vil ta dykkarsaka til Stortinget

innenriks

– Eg vil krevje å få dykkarsaka til Stortinget, enten for eiga rekning eller saman med andre parti. Det er Stortinget som skal ha makta i demokratiet. Og då er det sånn at enten får vi sakene frå departementet, eller så reiser vi sakene sjølv, seier arbeidspolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet til Dagbladet.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har foreslått nye reglar for dykking frå skip på oppdrag frå Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

I dag er det Arbeidstilsynet og Petroliumstilsynet som fører tilsyn med yrkesdykkarane. Forslaget om eigne reglar for dykking frå skip, inneber at Sjøfartsdirektoratet får ei tilsynsrolle. I forslaget går det òg fram at maksimal arbeidstid per år blir auka med 605 timar i året.

– Det er openbert at den dykkinga som skjer innanskjers, må inn under norsk arbeidsmiljølovgiving, og det tilsynet som Arbeidstilsynet står for, seier Lundteigen til avisa.

Stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, Eigil Knutsen, opplyser at også partiet hans vil ta saka til Stortinget.

– Regjeringa vil førebels ikkje svare på korleis dei har tenkt å behandle dette her, eller om dei har tenkt å legge fram ein heilskapleg plan for Stortinget, men det krev vi at dei gjer, seier Knutsen til Dagbladet.

Tillitsvalt Kristian Gundersen i Frøy Akvaservice uttalte til avisa laurdag at yrkesdykkarar går i konstant redsel for alvorlege ulykker.

– Kan ikkje berre politikarane sørge for at Arbeidstilsynet tar det heile og fulle ansvaret for oss? Det er den beste garantien for at vi beheld helsa, sa Gundersen.

(©NPK)