Jehovas vitne skal framleis få statsstøtte

I september bad barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Fylkesmannen i Oslo og Viken vurdere statsstøtta til Jehovas vitne, skriv Dagbladet, som var først med saka.

Bakgrunnen var utsegner frå talsmannen til trussamfunnet Dag-Erik Kristoffersen til Vårt Land i sommar, der han gjorde det klart at vitne som stemmer ved politiske val, vil bli ekskluderte frå forsamlinga.

Måndag kom svaret frå Fylkesmannen:

«Fylkesmannen kan da ikke se at denne innskrenkingen av medlemmers grunnleggende rettigheter etter norsk lovgivning gir juridisk holdbart grunnlag for å trekke tilbake statsstøtten etter någjeldende lovgivning. Vi er etter dette kommet til at Jehovas vitner fortsatt bør behandles som statsstøtteberettiget».

Vel 12.000 medlemmer

Jehovas vitne fekk ifølgje departementet 14,5 millionar kroner i offentleg støtte i 2018 for 12.566 medlemmer

Kari Henriksen i Arbeidarpartiet er ikkje fornøgd med konklusjonen til Fylkesmannen, som ho kallar «beklageleg». Ho viser til forslaget frå Arbeidarpartiets om ein samfunnskontrakt mellom staten og dei ulike trussamfunna i Noreg.

– Denne avgjerda frå Fylkesmannen er eit døme på ei juridisk tolking som er enkel å lene seg på, men feil politikk. Det vil vi halde fram med å jobbe mot, seier stortingsrepresentanten.

– Ingen kommentar

– Vi kan stadfeste at vi har fått avgjerda frå Fylkesmannen, og at vi har merka oss konklusjonen deira. Utover det har vi ingen ytterlegare kommentarar, skriv Jehovas vitne i ein kommentar på e-post til Vårt Land.

Det er Fylkesmannen som har ansvar for tilskot til trus- og livssynssamfunn i Noreg og ser til verksemda er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er òg klageinstans for saker som gjeld tilskotet frå kommunane til trus- og livssynssamfunn.

