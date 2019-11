Drapssikta 27-åring i Florø vart tilboden helsehjelp drapsdagen

innenriks

Kommuneoverlege Jan Helge Dahle i Flora kommune ønsker ikkje å opplyse om innhaldet i helsehjelpa, men seier til Bergens Tidende at ein lege kontakta 27-åringen.

– Helsevesenet har gjort det helsevesenet skulle, seier Dahle til avisa.

Politiet har tidlegare stadfesta at dei òg var i kontakt med den drapssikta mannen natt til fredag, altså under eitt døgn før drapet. Dei var i kontakt med mannen etter meldingar om at han sprang etter ei heimehjelp i nabolaget, opplyste leiar for Felles operative tenester, Kjetil Rekdal, til VG søndag.

Etter hendinga varsla operasjonssentralen til politiet Sunnfjord legevakt, som skulle følgje opp mannen.

Søndag vart den 27 år gamle mannen som er sikta for å ha knivdrepe den 51 år gamle kvinna, varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. Politiet har ikkje avhøyrt 27-åringen. Det er ikkje kjent korleis han stiller seg til siktinga.

– Han er tatt vare på av helse, og derfor har vi ikkje fått avhøyrt han. Det er eit medisinsk spørsmål. Vi vil avhøyre han så snart det er mogleg å få det til, sa påtaleansvarleg Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB søndag.

Mannen er busett i Florø saman med mora si, og dei to hadde besøk av avlidne og sonen hennar. Alle er frå Aust-Europa, men frå to ulike land.

