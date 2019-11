Røe Isaken diskuterte biltoll med den amerikanske handelsministeren

innenriks

– USA er viktig for Noreg og norske bedrifter, og då gjeld det å vere på ballen, seier Røe Isaksen.

Han møtte den amerikanske handelsministeren i Washington D.C. torsdag.

– Bodskapen min var at norske bedrifter er med på å skape jobbar og verdiar på begge sider av Atlanteren gjennom aktivitet, etableringar og investeringar i USA. For at dette samarbeidet skal vekse, er vi avhengig av god marknadstilgang og rettferdige konkurransevilkår for norske bedrifter, seier han.

Amerikanske styresmakter har tidlegare sagt at dei vurderer toll på bilar og bildelar på 20 til 25 prosent. Wilbur Ross signaliserte på møtet at det er mindre grunn til å bekymre seg for ein slik straffetoll på bildelar.

– Det er gode nyheiter, fordi det for Noreg dreier seg om eksport for nærare 300 millionar kroner. Ein slik toll vil få konsekvensar for Noreg som skipsfartsnasjon, fordi annankvar bil som blir frakta rundt i verda, er på eit norsk skip, seier Røe Isaksen.

Dei diskuterte handelskonflikten mellom USA og Kina.

– Det er positivt at USA og Kina er i samtalar, men det er framleis lite føreseieleg, og dette er dyrt for næringslivet, seier Røe Isaksen.

