Oslo kommune vil ha NRKs hovudkontor på Økern

innenriks

Plan- og bygningsetaten og Eigedoms- og byfornyingsetaten i Oslo kommune vil gjerne behalde NRK i Oslo.

Etter det kommunen kallar ei «helhetlig vurdering» er det berre tomta til kommunen sør for Økern Torg som ser ut til å vere aktuell for sal til NRK. To tomter på Tøyen er forkasta.

– Økern-tomta er relativt sentral og ligg rett ved eit kollektivknutepunkt. Det er ei stor, fin tomt med fleksibilitet og moglegheit til å utvide, noko som har vore viktig for NRK, seier byutviklingsråd Hanna Marcussen (MDG) til Aftenposten.

Ho påpeikar at kommunen har eit veldig avgrensa utval store tomter, og mange er allereie sette av til skular, barnehagar og sjukeheimar.

– Det viktigaste for oss er ikkje nødvendigvis at dei vel tomta til kommunen, men at dei blir i byen, seier Marcussen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen understrekar at det viktigaste er å finne ein totalpakke.

– Det viktigaste er at vi finn ei tomt som er bra for NRK, som blir ein god stad for dei tilsette og for publikum, samtidig som det skaper ringverknader for kultur og TV-bransjen, seier Eriksen, som også er opptatt av transportmoglegheitene.

Han seier fleire har meldt seg i kampen om å tilby NRK ledig tomt, både private og kommunale aktørar. Ei endeleg avgjerd blir tatt etter nyttår.

– Vi treng ikkje å ­vedta noko innan ein viss dato, men eg håper vi har noko klart om nokre få månader, seier Eriksen.

(©NPK)