Ny ordning gjer det enklare å melde flytting

Tidlegare har det vore nødvendig å melde om flytting både til Folkeregisteret, som Skatteetaten har ansvaret for, og Posten kvar for seg. Dobbeltarbeidet er det no slutt på.

– Denne løysinga er eit godt døme på eit vellykka digitaliseringssamarbeid som gjer kvardagen enklare for brukarane, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Målsetjing

Med den nye løysinga kan brukarane på posten.no gi samtykke til at Posten deler adresseendringa med Folkeregisteret. Årleg får Posten over 650.000 flyttemeldingar, medan Folkeregisteret får 500.000.

Jensen seier at det er ei målsetjing med digitalisering av dei offentlege tenestene at brukarane berre må oppgi informasjon éin gong og éin stad, og at denne opplysningane så kan brukast om att.

10.000 har brukt ordninga

Fellestenesta forenklar og effektiviserer brukarkvardagen, slår konsernsjef Tone Wille i Posten fast.

– Tenesta er enkel og tidssparande for dei som skal flytte, og sikrar både oss og Skatteetaten data med høgare kvalitet. Vi er svært fornøgd med samarbeidet, seier Wille.

Skattedirektør Hans Christian Holte omtaler ordninga som ei ny digital teneste som mange vil nyte godt av. Løysinga vart gjort tilgjengeleg 20. oktober. Sidan har over 10.000 personar nytta seg av henne.

