Kripos har henta heim overgrepstiltalt nordmann

innenriks

Mannen vart i november 2017 tiltalt for å ha forgripe seg på fleire jenter under 16 og 14 år. Saka mot han vart fastsett til april 2018, men mannen drog til USA før tiltalen var forkynt for han, skriv Gudbrandsdølen Dagningen.

– Kripos har lagt ned mykje ressursar på å peile han inn. Vi har hatt stor nytte av nettverket deira mot USA, seier politiadvokat Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt til avisa.

Mannen er tiltalt for valdtekt av barn under 14 år.

Tiltalte kom Gardermoen onsdag, og vart torsdag varetektsfengsla i seks veker i frykt for at han igjen vil unndra seg straffeforfølging, sjølv om passet hans er beslaglagt. I fengslingsmøtet la retten vekt på at sikta var klar over at han var under straffeforfølging i Noreg då han valde å reise til utlandet og bli der.

– Han var ikkje kjent med tiltalen då han forlét landet for halvtanna år sidan. På grunn av dette var han heller ikkje klar over at han var internasjonalt etterlyst, seier advokat Jan Erik Teigum til Dagbladet.

Han legg til at tiltalte har tilknyting til USA, noko som var årsaka til reisa.

– Håpet er no at vi får gjennomført rettssaka i løpet av dei kommande seks vekene. Når det gjeld varetektsfengslinga, så har klienten min tatt omtenkingstid for avgjerda, seier Teigum til avisa.

