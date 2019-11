Kona og dottera til Frode Bergs glade for gode nyheiter

innenriks

– Vi er glade og letta, seier Anita Berg.

Ho opplyser at ho ikkje har snakka med ektemannen etter at han vart utlevert frå Russland til norske styresmakter i Litauen fredag.

– Eg ventar på telefon, seier ho.

Ho opplyser at det er ein månad sidan sist ho snakka med ektemannen, og at ho til saman berre har snakka fem timar med han sidan han vart arrestert i Moskva for snart to år sidan.

– Det er klart det er avgrensa kva ein kan snakke om. Det er ikkje mykje.

Anita og dottera Christina var lattermilde og tok seg tid til å la seg fotografere då dei gjekk ut frå Grand hotell fredag ettermiddag «for å lufte seg litt».

– Eg er berre glad, seier dottera Christina.

Kona Anita lovar ektemannen ribbe når han kjem heim.

– Men ho er ikkje klar enno, seier Anita Berg med ein latter.

