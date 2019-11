Kirkenes-ordførar om Berg-utveksling: – Ein gledeleg dag

innenriks

– Eg er først og fremst glad på familiens vegner. Då eg fekk dette stadfesta frå regjeringa, så kjente eg at det vart ein fysisk reaksjon, seier Rafaelsen til NTB.

Det var på ein pressekonferanse med Litauens president at nyheita om at Berg, saman med to spiondømte litauarar, var del av ein utvekslingsavtale med Russland.

– Han kom for kort tid sidan over grensa frå Kaliningrad til Litauen. Eg er i Litauen og ventar på å møte han snart, seier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

Også statsminister Erna Solberg har stadfesta nyheita.

Bergs familien i Oslo

Rafelsen fortel at han har hatt kontakt med Bergs familie, som fredag er i Oslo for å ta han imot.

– Eg får flotte meldingar frå familien no. Det har vore ei belastning for dei, og eg er glad det no er løyst. Dette betyr enormt mykje.

– Dette er ein gledeleg dag for familien, og også personleg synest eg dette er fantastisk bra, seier Rafaelsen.

– Overlykkelege

Han ønsker å rose den norske regjeringa for arbeidet deira med Berg-saka.

– Dette er ei uhyre komplisert sak. Eg er overtydd om at regjeringa har gjort alt dei kan for å få dette til. Det har eg lyst til å rose dei for.

Til VG seier dottera til Berg, Christina Berg, at familien no er overlykkelege.

– Einaste vi vil seie no er at vi er overlykkelege og glade.

Utleveringa av dei spiondømte skjedde på grensa mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad klokka 11 norsk tid fredag, ifølgje den nasjonale tryggingsdirektøren i Litauen, Darius Jauniškis.

