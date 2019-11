Høgsterett forkastar Svein Ludvigsen-anke

innenriks

Rettsavgjerda frå Høgsteretts ankeutval inneber at Ludvigsen, som vart funne skuldig i å ha misbrukt stillinga si til å få sex frå tre unge menn, berre får prøvd ein mindre del av saka si på nytt i lagmannsretten.

– Alle skal få saka si prøvd av to uavhengige domstolar. Dette gjeld særleg i dei alvorlegaste sakene. Denne retten er under eit særs sterkt press i Noreg i dag. Vi meiner at saka er for prinsipiell og alvorleg til at ho skal bli ståande etter ei behandling i rettssystemet. Ei ny prøving er nødvendig for å vere sikker på at alle sider ved saka er prøvd og rett vurdert, seier forsvararen hans, advokat Kai Vaag, til NTB.

Ludvigsen anka umiddelbart dommen på fem års fengsel då dommen fall i Nord-Troms tingrett i byrjinga av juli i år.

«Ankeutvalet finner det enstemmig at anken ikke kan føre fram», heiter det i avgjerda frå Høgsterett.

