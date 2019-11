Evaluering: Tilskot gir ikkje nok sjukeheimsplassar

innenriks

Ei evaluering av tilskotet viser at ho har ført til fornying og auka kvalitet på plassane, men ikkje til ein netto tilvekst av sjukeheimsplassar, skriv Magasinet Velferd.

Evalueringa er utført av Menon Economics i samarbeid med forskarar frå Velferdsforskingsinstituttet Nova og Helseøkonomisk Analyse, på oppdrag frå Husbanken.

I perioden tilskotsordninga for kommunale omsorgstenester har eksistert er det gitt tilskot til 17.552 nye omsorgsplassar, kor 55 prosent av desse, eller 9.723, skulle vere sjukeheimsplassar. I denne perioden er det likevel berre skapt 435 sjukeheimsplassar.

Sidan innføringa i 2008 har ordninga vore gjennom fleire endringar og innstrammingar. I 2016 gjekk regjeringa inn for berre å gi støtte til prosjekt som auka den totale mengda plassar, fordi dei såg at tilveksten av nye plassar var lågare enn ønskt.

I evalueringa blir det peika på at kommunar som har størst behov for betring av omsorgstilbodet sitt, har nytta seg mest av ordninga. Kommunar som har størst behov for å auke talet på plassar, er oftare dei som har brukt ordninga minst.

Årsaka kan vere at desse kommunane har låge inntekter i utgangspunktet, og dermed ikkje økonomi til å drifte fleire omsorgsplassar enn dei allereie gjer, skriv Menon. I evalueringa blir det foreslått at tilskotet bør bli behovsprøvd.

