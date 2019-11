Etterretningssjefen: – Svært glad for at Frode Berg er benåda

innenriks

– Eg er svært glad for at Frode Berg no er benåda etter å ha fått ein alvorleg spiondom mot seg, seier Lunde via talspersonen sin, Ann-Kristin Bjergene, til NTB.

Bjergene vil ikkje svare på spørsmål om E-tenesta no kan stadfeste at Berg var på oppdrag for dei i Russland.

16. april i år vart Berg funnen skuldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.

Ifølgje dommen har Berg sendt eller overlevert pengar til ein russisk kontakt i samband med innsamling av hemmelegstempla materiale i Russland, ifølgje NRK. Russisk påtalemakt understreka under rettssaka at Berg var tiltalt for å ha skaffa seg hemmelegstempla opplysningar om russiske atomubåtar.

Berg har innrømt at han som pensjonist har tatt på seg fleire oppdrag for norsk etterretningsteneste, men han har hevda at det dreidde seg om rein kurerverksemd og ikkje aktiv innsamling av informasjon.

Fleire har vore kritiske til korleis Etterretningstenesta har handtert saka.