Ein «genetisk viktig» ulv i Engerdal merkt og flytta til Kongsvinger

Ulven blir antatt å vere ein innvandrar frå Finland eller Russland, og han blir rekna som «genetisk viktig» fordi han tilfører nye genar til den innavlsprega skandinaviske ulvestammen, ifølgje Nationen.

Han vart flytta fordi det skal opnast for lisensjakt på ulv i området der ulven var 1. desember.

Ifølgje ei pressemelding frå Miljødirektoratet har ulven gjort skadd på tamrein i området han var i.

– Vi flyttar han for å unngå ytterlegare skadde på tamrein og for å unngå at eit genetisk viktig individ blir felt i lisensfellingsperioden som startar 1. desember, seier seksjonsleiar Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Torsdag kveld opplyste direktoratet at flyttinga var gjennomført, og at ulven vart sloppen fri i 19-tida i området Varaldskogen aust i Kongsvinger kommune.

– Merking og transport av ulven føregjekk utan problem. Grunneigar Statskog og Kongsvinger kommune vart varsla tidlegare i dag. Miljødirektoratet venta med å offentleggjere staden for å sikre ro rundt situasjonen og å unngå forstyrringar i ein sårbar situasjon for ulven. Statens naturoppsyn vil ha tett oppfølging i området den næraste tida, heiter det i ei pressemelding.

