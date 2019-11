Ap bekymra for underskotet i utanrikshandelen

innenriks

Underskotet på handelsbalansen fastland er på 235,2 milliardar kroner for årets ti første månader, viser tal frå Statistisk sentralbyrå fredag.

– Dersom utviklinga held fram ut året, vil Noreg kunne få det største underskotet vi har hatt for handelsbalansen for Fastlands-Noreg, seier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Underskotet for handelsbalansen fastland enda på 250 milliardar kroner i 2018. Utviklinga så langt i år gir eit underskot som er meir enn elleve prosent større enn i fjor.

– Noreg har dei siste åra vorte stadig meir avhengig av inntektene frå petroleumseksporten for å finansiere det vi forbruker i Noreg. Dette er stikk i strid med det som har vore sagt gjennom fleire år, at vi skal få ei omstilling av norsk økonomi og fleire bein å stå på økonomisk for å sikre velferda, seier Sandtrøen.

– Politikken må i større grad bidra til norsk teknologiutvikling og auka verdiskaping, legg han til.

