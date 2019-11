Veronica Orderud har fått jobb etter å ha søkt rundt 400 stillingar

innenriks

Det fortel ho i ein fersk episode av poddkasten «Utafor» som har fått tittelen «Ferdigsonet?», skriv VG.

– Eg trudde at då eg slapp ut, så ville eg få hjelp av Nav, at eg ville bli hjelpt til ein jobb og ein stad å bu, men slik var det ikkje i det heile. Ein følte seg så liten og verdilaus. Eg ante ikkje korleis eg skulle klare å betale husleiga, seier Orderud i poddkasten.

Orderud anslår at ho har søkt på minst 400 stillingar etter at ho vart lauslaten i januar 2015. Ho var den siste som vart lauslaten av dei fire som vart dømte etter trippeldrapet på Orderud gard i 1999.

Ho fortel at ho no har lykkast, og starta i jobb for tre veker sidan.

– Det er heilt topp og eg stortrivst. Eg merkar kor mykje det betyr å ha menneske rundt seg, og å delta i arbeidslivet, seier ho.

Veronica Orderud har ein master i religions- og samfunnsfag og grunnfag i leiing, organisasjonslære, juss og helsefag. I tillegg er ho nesten ferdig utdanna veterinær.

Natt til 22. mai 1999 vart ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og dottera deira Anne Orderud Paust (47) skotne og drepne i kårbustaden på Orderud gard i Sørum kommune i Akershus.

Veronica Orderud vart i 2001 saman med ektemannen Per Orderud dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medverknad til overlagt drap. Året etter vart dommen stadfesta i Eidsivating lagmannsrett.

