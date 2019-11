Sveriges SSB med omfattande feil i arbeidsløysestatistikk – norske Evry får skulda

innenriks

I oktober rapporterte SCB statistikk som viste at arbeidsløysa i Sverige var på 7,1 prosent. Det viste seg likevel at ho i realiteten låg på 6 prosent – 1,1 prosent lågare enn SCBs første utrekningar.

– Den plutselege auken i arbeidsløysa som vi har sett dei siste månadene, er mest sannsynleg misvisande. Auken starta så tidleg som i fjor vår. Det noverande nivået av arbeidsløyse blir òg anslått å vere overvurdert, skriv SCB i ei pressemelding ifølgje E24.

Fleire feil

SCB har måtta korrigere arbeidsløysetala kvar månad heilt tilbake til juli 2018. Fleire gonger med forholdsvis store feil.

– Statistikk er enormt viktig for økonomisk-politiske avgjerder, og data frå arbeidsmarknaden speler ei sentral rolle for regjeringa og for Riksbanken, seier Robert Bergquist sjeføkonom i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Innrømmer feil

Kort tid etter at feilen i arbeidsløysetala vart oppdaga, vart merksemda retta mot SCBs underleverandør – det norske IT-selskapet Evry.

I 2018 vart halvparten av arbeidet med å samle inn data til arbeidsløysetala sett ut til selskapet.

Einingssjef for arbeidskraftundersøkinga (AKU) i SCB stadfesta i slutten av oktober overfor avisa Publikt at feilen låg i data frå Evry.

Aftonbladet har snakka med fleire anonyme Evry-tilsette, som fortel om eit enormt arbeidspress og ei svært låg lønn som blir redusert dersom dei går på do eller tar pause.

Dette skal ha ført til at tilsette har sendt inn falske telefonintervju som har vorte brukte i SCBs statistikk.

Styresmakta skal ha kjent til feil

Ifølgje interne dokument Aftonbladet har fått tilgang til, skal svenske styresmakter allereie i 2016 ha kjent til feil i Evrys datainnsamling, men gjekk trass i dette vidare med samarbeidet.

Her kjem det fram at Evry og SCBs resultat var ulike allereie i testfasen, sjølv om spørsmåla i telefonintervjua var dei same.

Forskjellen vart beskriven som «signifikant», men Evry fekk likevel kontrakten.

SCB og Evry uttalte førre veke at dei trappar ned samarbeidet, skriv E24.

Evry og SCB er samde om at det er avvik i innsamlinga av data, men det er ikkje klart i kva grad statistikken har vorte påverka av dette.

Evry har sett i verk både eksterne og interne granskingar for å avdekke i kva grad det finst grunnlag i kritikken som er retta mot dei.

