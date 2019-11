Stortinget utvidar undersøkinga si av trygdeskandalen

innenriks

– Vi sender elleve spørsmål som brev i dag til arbeidsministeren, justisministeren og også eitt spørsmål til Sivilombodsmannen, seier SVs Freddy André Øvstegård i kontrollkomiteen til NTB.

Komiteen sende allereie tysdag fem spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Sjølv om no òg justisminister Jøran Kallmyr (Frp) får fire Nav-spørsmål og Sivilombodsmannen eitt spørsmål på bordet sitt, blir dei fleste spørsmåla retta til Hauglie, som har Nav under ansvarsområdet sitt.

Ein einstemmig komité vedtok på møtet på torsdag at det blir høyring i saka.

– Dato kjem vi tilbake til. Vi må først få svar på dei spørsmåla vi har stilt, seier saksordførar Eva Kristin Hansen (Ap) til NTB.

28. oktober vart det klart at norske styresmakter har tolka regelverket for eksport av velferdsytingar for strengt. Over fleire år har personar som hadde krav på ytingane, vorte dømde til straff og fått krav om tilbakebetaling.

Lenger tilbake?

Hauglies utgangspunkt i forklaringa ho heldt i Stortinget 5. november var den nye trygdeforordninga som vart innført i Noreg i 2012. Eit heilt sentralt spørsmål i oppfølginga av saka er likevel om norske styresmakter feiltolka reglane òg før den tida.

«Kan den feilaktige forståelsen av regelverket gå lenger tilbake enn 2012, og hva gjør statsråden for å finne ut av det?» spør komiteen.

Fleire spørsmål gjeld kommunikasjonen mellom Nav og departementet. Komiteen vil vite kvifor departementet i 2019 bad Nav vurdere om den norske forståinga var i tråd med EU-forordninga.

Kontrollkomiteen vil òg ha svar på om statsråden «før de datoer som hittil har vært omtalt», har fått førespurnader om at den norske praksisen har vore regelstridig.

Sivilombodsmannen får spørsmål om han i perioden 2012–2019 har behandla klager i tilknyting til sakskomplekset om Noregs praktisering av EU-trygdeforordninga.

Kallmyr må svare på når departementet hans første gong vart orientert av Arbeids- og sosialdepartementet om saka. Han må òg gjere greie for om Justisdepartementet har vurdert å endre lova som følgje av EUs regelverk.

To sprang

I tillegg til undersøkingane til kontrollkomiteen har regjeringa utnemnt eit eksternt granskingsutval, som skal legge fram rapporten sin innan 1. juni.

– Kor formålstenleg er det at kontrollkomiteen køyrer prosessen sin medan dette utvalet arbeider og før det har konkludert?

– Stortingets kontrollkomité skal sjekke om regjeringa har gjort jobben sin og informert Stortinget tilstrekkeleg. Dette er to ulike ting, seier Hansen.

Ho er ikkje redd for at dei som blir kalla inn til høyring, berre vil vise til granskingsutvalet og dermed ikkje svare godt på spørsmålet til kontrollkomiteen.

– Det held ikkje, er Hansens klare beskjed.

Førebels er det berre forklaringa frå Hauglie som er send til kontrollkomiteen.

– No stiller vi spørsmål for å utvide grunnlaget vårt. Heile utgangspunktet vårt er forklaringa og den tidsperioden forklaringa handlar om, seier komiténestleiar Svein Harberg (H) til NTB.

Eit sannsynleg utfall er at kontrollkomiteen behandlar forklaringa først, men så tar ein ny runde når granskingsutvalet er ferdig med arbeidet sitt.

(©NPK)