SV fryktar færre minoritetsstudentar på Politihøgskolen etter kutt i Oslo

innenriks

– Politihøgskolens statistikk viser at viss det blir trongare studentopptak så går det utover moglegheita å rekruttere studentar med minoritetsbakgrunn, seier Petter Eide, som er justispolitisk talsperson i SV til Dagsavisen.

I statsbudsjettet legg regjeringa ned 150 studieplassar ved Politihøgskolen (PHS), frå 550 til 400. Bakgrunnen er at regjeringa meiner målet om to politifolk per 1.000 innbyggarar er innan rekkevidde. Regjeringa vil at heile kuttet skal takast ved utdanninga i Oslo.

– Sett i lys av debatten i haust om ungdomskriminalitet og eit politi som skal bygge tillit til ungdom i Oslo aust og sør er dette eit veldig dårleg teikn. Dette er ungdom som ikkje har tillit til politiet og som oppfattar politiet som ein undertrykka fiende. Å legge opp til at ein stadig større del av politistudentane skal vere kvite, norske gutar og jenter er ganske kontraproduktivt, seier Eide.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) avviser frykta til Eide.

– Eg har inga tru på at ungdom med minoritetsbakgrunn har dårlegare karakterar eller mindre motivasjon for å gå på Politihøgskolen, enn det etniske nordmenn har, skriv han i ein e-post til Dagsavisen.

Han viser til at prognosen tilseier at med forslaget til studentkull i 2020 vil politidekninga i 2025 utgjere 2,13 politifolk per 1000 innbyggarar.

