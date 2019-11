Oslo-byrådet legg fram endringar i 2020-budsjettet

innenriks

Tilleggsinnstillinga til 2020-budsjettet som blir lagt fram torsdag, er det første høvet byrådet har til å innfri valløfta sine, skriv Aftenposten.

I tillegg til at byrådet lovar å «starte innføringen av et gratis, kjøttfritt skolemåltid hver dag for elever i Oslo-skolen», har dei òg sett av midlar til å starte innføringa av gratis skulemat på vidaregåande skule. Til det er det sett av 20 millionar kroner i 2020 og 40 millionar årleg frå 2021.

Byrådet har òg sett av 250 millionar kroner for å få ned prisane i kollektivtrafikken. Mellom anna har dei gått inn for å avlyse ein planlagd prisauke som følgje av den lokale bompengeavtalen kalla Oslopakke 3, utvide familierabatten til alle dagar utanom rushtida og kutte prisen på einskildbillettar med 20 prosent.

(©NPK)