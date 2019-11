Nytt hovudbibliotek opnar 28. mars: – Dette blir viktigaste fellesrommet i Oslo

innenriks

28. mars klokka 13 går startskotet for ein to dagars folkefest når Deichmans nye hovudbibliotek opnar dørene. Ti år etter at byggeprosessen rundt det 19.600 kvadratmeter store bygget starta, er opningsdatoen endeleg sett.

– Det blir 28. mars, kunngjorde byråd for kultur, idrett og fri vilje Rina Mariann Hansen (Ap) til tonane av ein gjallande trompetfanfare då pressa torsdag fekk ein snikkikk innanfor glasfasadane i Bjørvika.

– Dette vil bli ein av dei viktigaste fellesromma i Oslo i framtida, seier ho.

To millionar besøkande

Biblioteksjef Knut Skansen ventar to millionar besøk i året.

– Det er eit veldig realistisk anslag, seier han til NTB og viser til eit tett samarbeid med biblioteka i mellom anna Helsingfors og Aarhus. I Helsingfors kryp no besøkstala opp mot tre millionar.

Biblioteket skulle eigentleg ha opna i 2016, men mellom anna store vasslekkasjar undervegs i bygginga forseinka prosessen og førte til ein budsjettsprekk på nesten ein halv milliard kroner. Det nye biblioteket har kosta 2,5 milliardar kroner.

Dette førte til at det raudgrøne byrådet revurderte heile prosjektet då dei tok over makta i Oslo i 2015. Då heldt mange, blant dei Skansen, pusten.

– I dag, når vi kan kunngjere opninga, er ein lykkeleg dag. Dette vil bli ei enorm utviding av bibliotekskapasiteten i Oslo, seier han.

Dei siste åra har ei rekke bydelsbibliotek vorte rusta opp, noko som har ført til ein utlånsauke på 39 prosent sidan 2015.

Avansert utstyr

Det nye biblioteket skal huse 450.000 bøker, litt under halvparten av det som i dag er på det gamle hovudbiblioteket. Til gjengjeld skal alle bøkene stå framme.

I tillegg vil biblioteket innehalde ei rekke salar, lånekino, 1.200 sitje- og arbeidsplassar, møterom, lesesal og ei rekke mindre verkstader, med tilgang til det siste innan avansert digital teknologi, som 3D-skrivarar og film-, foto- og lydutstyr.

– Alle skal få tilgang til og kunne bli kjent med digitale verktøy, lovar Skansen, som håper biblioteket vil bli ei plattform for ei rekke ulike aktivitetar.

Biblioteket vil òg halde ope lenger på kvardagar enn det gamle biblioteket, og dessutan søndagar. Torsdag blir det klart at byrådet har gitt grønt lys for ein tilleggsløyving på 8,5 millionar kroner for utvida opningstider.

Fire dagars fest

Sjølve opninga skal feirast to dagar til ende.

– Eg kan love ei skattkiste av spennande innslag, seier Skansen.

I opningshelga held biblioteket ope til midnatt laurdag, og frå klokka 10 til 22 søndag. Søndagen blir den store familiedagen, medan kjente DJ-ar laurdag skal få oslofolk til å danse det nye biblioteket inn i natta.

– Vi trur det kan komme titusenvis innom dei to første dagane, seier Skansen.

