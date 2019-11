Ny handlingsplan mot villsvin

innenriks

På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeidd ein handlingsplan mot villsvin. Hovudmålet er at det skal eksistere minst mogleg villsvin i Noreg, spreidd utover eit minst mogleg område. Planen er no oversend til departementa.

Villsvin som held til i Noreg, kjem frå Sverige, der bestanden har eksplodert dei siste åra – og det blir anslått at det finst rundt 300.000 villsvin der.

Vitskapskomiteen for mat og miljø (VKM) bereknar den norske bestanden til 400–1.200 dyr, men meiner det eksisterer ein fare for stor vekst og spreiing om det ikkje blir sett i verk tiltak raskt.

Villsvin er ei upopulær dyreart fordi dei er smittespreiarar av afrikansk svinepest. Afrikansk svinepest er ein svært alvorleg og smittsam dyresjukdom, og dei fleste dyr som blir smitta, døyr. Sjukdommen er påvist i ei rekke land i Europa, mellom anna Polen, Latvia og Litauen.

– Villsvin kan vere berar av fleire sjukdommar og parasittar som kan smitte andre dyr, og i nokre tilfelle menneske. Den store frykta er at ein aukande villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Noreg. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, seier Karen Johanne Baalsrud, direktør for plantar og dyr i Mattilsynet.

