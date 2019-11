Noreg aukar støtta til seksualundervisning i utviklingsland

innenriks

Midlane skal gå til det globale arbeidet til FN-organisasjonen på feltet og fremme seksualundervisinga i skulen i Mali, Burkina Faso, Niger og Sør-Sudan, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Samarbeidsavtalen blir underskriven torsdag under UNESCOs generalkonferanse i Paris av forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) og generaldirektør Audrey Azoulay i Unesco. Nybø håper at støtta kan bidra til at fleire barn og unge fullfører skulegangen, og at fleire tar høgare utdanning.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) meiner heilskapleg seksualundervisning er viktig for å styrke kunnskapen om kropp, rettar og seksuell helse.

– Seksualundervising kan bidra til å fjerne stigma i samband med menstruasjon, og dessutan til å førebygge uplanlagde graviditetar, abort og seksuelt overførbare sjukdommar, som hiv, seier utviklingsministeren.

