Leigeprisane heldt seg stabile i oktober

innenriks

Prisen for å leige to- og treromsleilegheiter i Oslo gjekk ned med høvesvis 2,3 og 4,3 prosent i oktober, medan det vart 3,5 prosent dyrare å leige ei eittromsleilegheit i hovudstaden. Snittprisen for ein eittroms var 10.385 kroner i Oslo i oktober.

Dagleg leiar ved Utleiemegleren Majorstuen, Siri Anne Bernum Halck, seier at det er best respons på eitt- og toromsleilegheiter i hovudstaden. Det er òg interesse for leilegheiter som eignar seg for kollektiv, noko som er uvanleg for årstida.

– Vi opplever at fleire som ikkje får selt, vurderer utleige, og vi har hatt mange slike førespurnader i det siste, seier ho i ein kommentar til tala.

I Bergen og Trondheim var det lita endring i leigeprisane i oktober, medan det i Stavanger var ein oppgang på heile 10,2 prosent for å leige ei toromsleilegheit, som i oktober hadde ein leigepris på 9.824 kroner i gjennomsnitt.

(©NPK)