Humanistprisen til afghansk ateist

– Humanistprisen 2019 blir tildelt Josef Moradi for å ha gitt eit ansikt til den prekære stoda for ikkje-religiøse i ei verd der religion blir brukt for å innskrenke grunnleggande rettar, seier styreleiar Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund.

Afghanaren søkte asyl i Noreg fordi han som fråfallen frå islam frykta for livet sitt i heimlandet, men asylsaka hans er avvist av både Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og tingretten.

Ifølgje Human-Etisk Forbund meinte tingretten at Moradi som ateist kunne leve i skjul i heimlandet, men at han hadde fått opphald dersom det kunne bevisast at han hadde konvertert til kristendommen.

I Afghanistan blir fråfall straffa med døden. For tida lever Moradi ulovleg i skjul på Austlandet.

– Med fare for eige liv har Josef Moradi stått opp for retten til tanke- og trusfridom, og gjennom dette synleggjort at menneskerettane faktisk garanterer retten til fridom frå religion, seier Hedalen.

Afghanaren, som mellom anna har overlevd valdshandlingar frå Taliban, får med prisen eit diplom og 100.000 kroner.

Førre gong prisen vart delt ut, var i 2016. Då vart mannskapet på redningsfartøya Siem Pilot og Henry von Koss heidra for det livreddande arbeidet sitt i Middelhavet. Prisen har vorte delt ut sidan 1988 til personar, grupper eller organisasjonar som har bidratt til å fremme humanistiske ideal. Tidlegare har mellom anna Bernt Hagtvet, Anette Thommesen, Odd Børretzen og Odd Grythe vorte tildelte prisen.

