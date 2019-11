Hauglie må svare om brilleutgifter innan 1. mars

innenriks

Det krev dei fire regjeringspartia på Stortinget i avtalen om statsbudsjettet for 2020.

– Fleirtalet peikar på at innføringa av satsar gjeld frå 1. mars 2020 og forventar at regjeringa i god tid innan det trer i kraft, sørger for at retningslinjene òg fangar opp at barn med særskilde behov, får dekt nødvendige utgifter til briller, heiter det i avtalen.

Regjeringa set i 2020-budsjettet eit tak på barnebriller på 1.200 kroner for ordinære briller og 2.400 kroner for ekstra tilpassa briller. Tiltaket vil gi ei innsparing på 122 millionar kroner.

– Fleirtalet er opptatt av at barn som blir kvalifiserte for denne ordninga, skal sikrast formålstenlege briller, og at ressursane i fellesskapet blir godt nytta, skriv regjeringspartia.

No blir det derfor varsla ein gjennomgang av praktiseringa av ordninga, og regjeringa skal vurdere om det er behov for å gjere endringar i retningslinjene.

