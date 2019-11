Forbund meiner valdsutsette lærarar står åleine

innenriks

Forbundet viser til fleire hendingar der både kommune og rektor ikkje har ønskt å melde valdsovergrep, og overlate det til den valdsutsette tilsette.

– Det er arbeidsgivar som har ansvar for å melde, påpeikar forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund overfor Klassekampen.

Han meiner læraren kan hamne i ein vanskeleg situasjon om vedkommande må melde saka sjølv. Mellom anna kan det øydelegge relasjonen med elevar og føresette, og det skaper ein risiko for represaliar, meiner han.

14 prosent av grunnskulelærarar i Noreg vart i fjor utsette for vald og truslar frå elevar eller føresette, ifølgje Nasjonal overvaking av arbeidsmiljø og helse.

Skolenes landsforbund ber no sine tillitsvalde om å politimelde arbeidsgivarar som ikkje vernar og følgjer opp lærarar som blir utsette for vald.

– Ein arbeidsgivar som spring frå ansvaret, bryt lova og risikerer straff, seier Stava.

Også Arbeidstilsynet seier at vald og truslar er eit arbeidsmiljøproblem, og dei tilrår sterkt at arbeidsgivaren tar ansvar for melding – etter samtykke frå den tilsette.

(©NPK)