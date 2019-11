For få studentar stryk på eksamen, meiner professor

innenriks

– Vi er snille når vi sensurerer og forenklar emneoppgåvene. Slik får vi studentane gjennom studieløpet, seier IT-professor Kai A. Olsen ved Universitetet i Bergen til Khrono.

Han meiner strykprosenten ved norske universitet og høgskular er for låg.

– Utdanningsinstitusjonane får betalt for å få studentane gjennom eit studieløp. Ein strykprosent på 10 prosent, ja til og med 20 prosent trur eg blir akseptert, men kunne vi stroke 70 prosent? Det trur eg ikkje, seier Olsen.

Han meiner det norske utdanningssystemet i dag fungerer på den måten at universiteta og høgskulane blir påskjønte for å la elevar bestå, men straffa for å stryke dei.

Khrono har undersøkt strykprosentane ved ti universitet og fem statlege høgskular, og tendensen går svakt nedover. I 1999 var det 10,5 prosent som strauk på alle avlagde eksamenar. I 2009 var talet 7,13, medan det i 2019 ligg på 7,03 prosent.

Det har i same periode vorte 110.000 fleire studentar ved universitet og høgskular, og dermed òg langt fleire avlagde eksamenar.

Universitetet i Søraust-Noreg har i 2019 ein strykprosent på 9,95 prosent, medan Høgskulen i Volda har lågaste del med 3,82 prosent.

